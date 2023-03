Campeã mundial Argentina goleou o Curaçau

O capitão foi a grande figura do encontro, sendo que o primeiro golo, apontado logo aos 20 minutos, foi o seu 100.º pela seleção "albi-celeste", acrescentando, depois, mais dois, aos 33 e 37, e ainda uma assistência, para Enzo Fernández, aos 35.Nicolás González, aos 23 minutos, Ángel Di María, aos 78, de grande penalidade, e Gonzalo Montiel, aos 87, marcaram os outros golos do "onze" de Lionel Scaloni, que voltou a apostar no benfiquista Otamendi para o "onze" (saiu aos 50).



A seleção de Curaçau, que contou com o boavisteiro Kenji Gorré no "onze", sendo substituído aos 58 minutos, foi praticamente inofensiva em termos atacantes, com Emiliano Martínez a ter muito pouco trabalho, tal como Franco Armani, que entrou aos 80.



Finalizado o encontro, a festa prosseguiu, com Messi a ser agraciado pelos 100 golos e a equipa a dar a volta de honra ao estádio com a taça, e a celebrar ao som da famosa música "Muchachos", que acompanhou a seleção durante todo o Mundial.