Campeão AC Milan de Rafael Leão vence em Verona

Dois portugueses foram os protagonistas do primeiro golo, aos nove minutos, nomeadamente Rafael Leão que fugiu pela esquerda e cruzou para a pequena área, onde Miguel Veloso, involuntariamente, desviou a bola para a sua própria baliza.



O azar do Verona seria compensado apenas 10 minutos mais tarde, num cruzamento do alemão Koray Gunter que ainda sofreu um desvio e resultou no empate.



O Verona, 18.º com somente cinco pontos, não conseguiu evitar a quinta derrota consecutiva no campeonato, pois, aos 81, Rebic isolou o médio Sandro Tonali que, de primeira, garantiu a conquista dos três pontos.



Com este resultado, o campeão AC Milan soma 23 pontos, a um da Atalanta e a três do Nápoles, beneficiando do empate entre Lazio e Udinese (0-0) que deixou ambos com 21.