Partilhar o artigo Campeão em título Portugal na fase final do Europeu de sub-19 Imprimir o artigo Campeão em título Portugal na fase final do Europeu de sub-19 Enviar por email o artigo Campeão em título Portugal na fase final do Europeu de sub-19 Aumentar a fonte do artigo Campeão em título Portugal na fase final do Europeu de sub-19 Diminuir a fonte do artigo Campeão em título Portugal na fase final do Europeu de sub-19 Ouvir o artigo Campeão em título Portugal na fase final do Europeu de sub-19

Tópicos:

Checa, Elite, Escócia, Estádio, Holanda, Lewis, Robbie Deas, Stephen Kelly, Ronda,