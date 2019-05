Campeão FC Barcelona `tira` Getafe da `Champios` e `promove` Valência

Lusa Comentários 12 Mai, 2019, 21:10 | Futebol Internacional

O chileno Arturo Vidal, aos 39 minutos, e o togolês Djene Dakonam, aos 89, na própria baliza, pressionado por Lionel Messi, selaram o triunfo dos catalães, que, na dura ressaca do adeus à Liga dos Campeões, passaram a somar 86 pontos.



Por seu lado, o Getafe, que desperdiçou várias ocasiões claras para marcar, manteve-se com 58 pontos e caiu para o quinto lugar, empatado com o Valência, quarto, que recebeu e venceu o Alavés por 3-1, depois de ter estado a perder.



Os forasteiros adiantaram-se aos 12 minutos, por Ximo Navarro, mas o conjunto ‘ché’, com Gonçalo Guedes no ‘onze’, deu a volta, com tentos de Carlos Soler, aos 12, Santi Mina, aos 34, e do francês Kevin Gameiro, aos 68.



Mais à frente, com lugar certo na ‘Champions’ 2019/2020, estão o Atlético de Madrid, segundo, com 75 pontos, que empatou 1-1 na receção ao Sevilha, sexto, com 56, que ainda está matematicamente na corrida à prova ‘milionária’.



No Wanda Metropolitano, que em 01 de junho será placo da final da Liga dos Campeões, entre Liverpool e Tottenham, os locais marcaram primeiro, aos 30 minutos, por Koke, mas os forasteiros empataram aos 70, por Pablo Sarabia.



Quanto ao Real Madrid, terceiro, com 68 pontos, prosseguiu o seu ‘calvário’, perdendo por 3-1 na casa da Real Sociedad. Ainda marcou primeiro, por Brahim Diaz, mas Jesus Vallejo foi expulso e Mikel Merino, Joseba Zaldua e Ander Muguruza viraram o jogo.



A Real Sociedad está no oitavo posto, a três pontos do vizinho basco Athletic, sétimo, que ganhou em casa ao Celta de Vigo por 3-1, com dois tentos de Raúl Garcia e um de Iñaki Williams, contra um de Iago Aspas, de penálti, a fechar.



Na luta pela manutenção, o Huesca (derrota por 2-1 no reduto do Betis) e o Rayo Vallecano (1-2 na receção ao Valladolid) já estão ‘condenados’ e o Girona complicou muito as contas, ao perder por 2-1 na receção ao Levante, ficando a três pontos do Celta.