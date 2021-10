Campeão Lille continua a `marcar passo` na Liga francesa

Com os defesas portugueses José Fonte e Tiago Djaló e o seu compatriota e médio Xeka a titulares, os ‘Lillois’ até se adiantaram no marcador aos 19 minutos, graças ao canadiano Jonathan David.



Porém, Romani Faivre, aos 32, conseguiu o empate para os visitantes, totalizando agora o campeão Lille (9.º classificado, já a 12 pontos do líder Paris Saint-Germain) três empates, quatro derrotas e escassos quatro triunfos no campeonato.



Pela tarde, o Nantes recebeu e bateu o Clermont (14.º), por 2-1, subindo provisoriamente ao quinto lugar da tabela.



Numa primeira parte marcada por uma expulsão para cada lado, os anfitriões adiantaram-se aos 38 minutos, por intermédio de Girotto.



Baio, aos 49, empatou a favor do Clermont, mas Blas, aos 61, deu a vantagem final ao Nantes.