Campeão Nápoles volta a perder pontos na Liga italiana

No outro jogo de arranque da 18.ª jornada, a Fiorentina derrotou por 1-0 o Torino, subindo provisoriamente ao quarto lugar, com 33 pontos.



Pior está o Nápoles, 'perdido' no sétimo lugar, com 28 pontos, no campeonato em que defendia o título conquistado no ano passado.



O jogo de hoje, no estádio Diego Armando Maradona, voltou a ser penoso para a equipa da casa, que só ganhou um dos cinco últimos jogos e já saiu da zona dos lugares europeus.



Sem Matteo Politano e Victor Osimhen, suspensos, as coisas pioraram e a equipa de Walter Mazzarri confirmou grande falta de capacidade ofensiva.



Após uma primeira parte sem grande ritmo, foi o Monza quem esteve mais perto do golo, aos 65 minutos, com uma grande penalidade originada por mão do defesa português Mário Rui. No entanto, na cobrança, Matteo Pessina acabou por atirar à figura do guarda-redes.



Visivelmente furioso com o mau jogo da sua equipa, Walter Mazzarri foi expulso do banco aos 82 minutos. O treinador do Monza, Raffaelle Palladino, também viu cartão amarelo, aos 90+4 minutos.



No estádio Artemio Franchi, um golo solitário de Luca Ranieri, aos 83 minutos, colocou a Fiorentina em zona de Liga dos Campeões.



Os pupilos de Vincenzo Italiano conseguiram suster o ímpeto do Torino, que podia ter chegado ao intervalo na frente do marcador - o guarda-redes Pietro Terracciano foi essencial em duas ocasiões, a negar o golo a Duván Zapata.



A formação 'viola' esteve melhor no segundo tempo, criou ocasiões por Ikone e Kouame e chegou finalmente ao golo com o cabeceamento de Ranieri, a sete minutos do fim do tempo regulamentar.



A Fiorentina ainda poderá perder o quarto lugar na jornada se o Bolonha triunfar em Udine.