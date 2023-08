Campeão Nápoles volta a vencer na defesa do título

O avançado nigeriano Victor Osimhen fez, aos 16 minutos, o primeiro golo dos napolitanos, na transformação de uma grande penalidade, e Di Lorenzo, aos 64, arrumou a questão para a equipa da casa, com Mário Rui a permanecer com suplente até final da partida.Na altura do segundo golo do Nápoles, o Sassuolo já atuava com menos uma unidade por expulsão de Maxime Lopez, aos 52 minutos.Vida bem diferente tem a Lazio, que continua a zero na Serie A, desta vez após perder em casa com o Génova (1-0), regressado ao primeiro escalão, com um golo de Mateo Retegui, aos 16 minutos.