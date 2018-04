Campeão Paris Saint-Germain vence em Bordéus e abre vantagem para 20 pontos

Lusa Comentários 22 Abr, 2018, 22:09 | Futebol Internacional

Confirmado o título na última jornada, com a goleada infligida ao Mónaco (7-1), o Paris Saint-Germain prosseguiu os festejos da conquista com um triunfo em casa do Bordéus, por 1-0, com um golo do argentino Giovani Celso, aos 76 minutos.



O Nice venceu o Montpellier, do português Pedro Mendes, por 1-0, com um golo de Pierre Lees Melou, aos 59 minutos, e segurou o quinto lugar, com 50 pontos, com apenas mais um do que o Saint-Étienne (sexto).



O Montpellier caiu do sétimo para o oitavo lugar, com os mesmos 46 pontos do Nantes, nono, e foi ultrapassado pelo Saint-Étienne, que venceu em casa o Troyes, por 2-1, clube que luta pela permanência.



O Troyes marcou primeiro pelo maliano Adama Niane, aos 08 minutos, mas o Saint-Étienne deu a volta ao marcador em apenas seis minutos com dois golos do esloveno Robert Beric, aos 68 e 74.



Com apenas quatro jornadas por disputar, o Troyes permanece no 18.º lugar da liga gaulesa, que dá acesso ao 'play-off' da permanência, com 29 pontos, os mesmos do Lille (19.º) e mais três do que o lanterna-vermelha Metz (20.º).



A 34.ª jornada da I liga francesa encerra na quarta-feira com o encontro entre as equipas do Caen e do Toulouse, respetivamente 15.ª e 17.ª classificadas, separadas por três pontos.