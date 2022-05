Campeão Real Madrid perde dérbi em casa do Atlético

O médio ofensivo decidiu a contenda aos 40 minutos, num jogo vivo, com mais de 10 remates para cada lado, em que os "merengues" apresentaram jogadores menos utilizados, da baliza (Lunin) ao ataque (Jovic).Sem o lesionado João Félix, os "colchoneros" veem a vitória dar-lhes fôlego na luta pelo pódio, beneficiando dos desaires dos rivais diretos, o quinto classificado Betis (2-1 contra o FC Barcelona, no sábado) e o Sevilha, que empatou a uma bola com o Villarreal.Assim, o "Atleti" é quarto com 64 pontos, a um dos sevilhanos, e agora com seis pontos de vantagem para os "béticos", quando faltam jogar três rondas da La Liga.O Real, por seu lado, sofreu a quarta derrota no campeonato, voltando a perder em casa do rival seis anos depois, e soma os mesmos 81 pontos, ainda assim bem distantes dos 69 do "Barça", segundo classificado.Num duelo entre equipas tranquilas na tabela, Osasuna e Espanyol empataram a uma bola, um resultado que aconteceu também no Villarreal-Sevilha.O Villarreal, que a meio da semana foi eliminado pelo Liverpool nas meias-finais da Liga dos Campeões, desaproveitou os deslizes dos rivais na luta pelos lugares de acesso à Liga Europa, enquanto o Sevilha desperdiçou a possibilidade de garantir, de imediato, a qualificação para a Liga dos Campeões da próxima época.No outro jogo do campeonato espanhol realizado domingo, o Getafe, 15.º posicionado, empatou 0-0 em casa com o Rayo Vallecano, 12.º, num jogo em que o médio português Florentino foi suplente utilizado na equipa anfitriã.