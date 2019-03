Campeão Shanghai SIPG de Vítor Pereira mantém-se na liderança na China

Lusa Comentários 30 Mar, 2019, 14:33 | Futebol Internacional

O campeão chinês inaugurou o marcador aos nove minutos, pelo médio brasileiro Elkeson, mas a equipa anfitriã restabeleceu o empate aos 73, pelo avançado marroquino Ayoub El Kaabi, antes de o médio uzbeque Odil Akhmedov fixar o 2-1 final, aos 80.



O Shanghai SIPG, que na época passada se sagrou pela primeira vez campeão chinês, sob o comando técnico de Vítor Pereira, quebrando uma série de sete títulos seguidos do Evergrande, juntou-se aos rivais no topo da classificação, todos com nove pontos, correspondentes a três vitórias em igual número de rondas.



A equipa de Guangzhou tinha-se imposto horas antes por 1-0 no estádio do Dalian Yifang, graças a um golo marcado aos 80 minutos pelo médio brasileiro Talisca, ex-jogador do Benfica, o mesmo resultado alcançado pelo Beijing Guoan no reduto do Beijing Renhe.