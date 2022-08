Campeões da Arábia Saudita e Egito inauguram estádio Lusail

A partida de inauguração oficial do novo recinto, forrado a ouro e com capacidade para 80.000 espetadores, está agendada para 9 de setembro na cidade de Lusail, a norte da capital Doha, revelou o comité organizador da competição, que vai decorrer entre 21 de novembro e 18 de dezembro.Ainda antes da inauguração oficial do estádio Lusail, que vai receber a partida de abertura e a final do campeonato do mundo, uma partida da Liga do Qatar entre o Al-Arabi e o Al-Rayyan vai ser realizada no recinto em 11 de agosto.