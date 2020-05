Campeonato dinamarquês regressa em 28 de maio

O anúncio já era esperado, após o governo dinamarquês ter autorizado na sexta-feira o regresso imediato do desporto profissional, dentro da segunda fase de desconfinamento.



A Dinamarca será o terceiro país europeu a retomar os campeonatos, depois das Ilhas Faroé, um território autónomo sob a sua soberania, e da Alemanha, que recomeça em 16 de maio.



O Midtjylland lidera o campeonato, com 62 pontos, mais 12 do que o FC Copenhaga, campeão em título, ao fim de 24 jornadas disputadas.



A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 282 mil mortos e infetou mais de 4,1 milhões de pessoas em 195 países e territórios. Mais de 1,3 milhões de doentes foram considerados curados.