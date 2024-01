CAN. "Portugueses" enchem a prova de talento

A marcação resultou de uma reunião do Comité Executivo da CAF realizada em Rabat (Marrocos).



O presidente da CAF, o sul-africano, Patrice Motsepe, justificou que a alteração se deve ao clima, designadamente a chuva intensa que costuma cair na Côte d´Ivoire em março.







O início de 2024 significa uma valente dor de cabeça para vários treinadores em Portugal, que vão estar privados de algumas das suas principais figuras durante cerca de um mês.





A entrada em janeiro traz consigo novas edições tanto da Taça das Nações Africanas (CAN) como da Taça Asiática, o que implica a convocatória dos melhores jogadores dos respetivos continentes.





Portugal não é exceção à regra e os clubes portugueses vão ficar privados de alguns dos protagonistas entre janeiro e fevereiro.





Não havendo ainda informação oficial há a perspetiva de alguns nomes imprescindíveis nas suas seleções estarem presentes.





São três os selecionadores portugueses que devem estar presentes na fase final: Rui Vitória (Egito), José Peseiro (Nigéria) e Pedro Gonçalves (Angola). E são cinco as seleções lusófonas: Angola, Cabo Verde, Guiné Bissau, Moçambique e S. Tomé e Príncipe.







Eis todos os grupos da CAN:



Grupo A: Costa do Marfim / Nigéria / Guiné Equatorial / Guiné-Bissau



Grupo B: Egipto / Gana / Cabo Verde / Moçambique



Grupo C: Senegal / Camarões / Guiné-Conacri / Gâmbia



Grupo D: Argélia / Burkina Faso / Mauritânia / Angola



Grupo E: Tunísia / Mali / África do Sul / Namibia



Grupo F: Marrocos / República Democrática do Congo / Zâmbia / Tanzânia







Quanto aos jogadores a atuar em Portugal, entre CAN e Taça Asiática, poderão ser os seguintes:





I Liga:





Sporting: Ousmane Diomande, Costa do Marfim; Geny Catamo, Moçambique e Hidemasa Morita: Japão.





FC Porto: Zaidu Sanusi, Nigéria e Mehdi Taremi, Irão.





SC Braga: Simon Banza, RD Congo e Sikou Niakaté, Mali.





Estrela da Amadora: Kialonda Gaspar, Angola e Manuel Keliano, Angola.





Casa Pia: Beni Mukendi, Angola e Yuki Soma, Japão.





Boavista: Chidozie Awaziem, Nigéria e Bruno Onyemaechi, Nigéria.





Portimonense: Hélio Varela, Cabo Verde e Kosuke Nakamura, Japão.





FC Vizela: Osama Rashid, Iraque.





GD Chaves: João Correia, Cabo Verde, Bruno Langa, Moçambique e Ricardo Guima, Moçambique.





II Liga 2:





Nacional: Witi Quembo, Moçambique.





Marítimo: Nito Gomes, Guiné-Bissau.





Tondela: Yaya Sithole, África do Sul.





UD Leiria: Cuca, Cabo Verde.





AVFC: Sori Mané, Guiné-Bissau e Famana Quizera, Guiné-Bissau.





Liga 3:





Anadia: Márcio Rosa, Cabo Verde.





Oliveira do Hospital: Kadú, Angola.





SC Braga B: Luís Asué, Guiné Equatorial.





SC Covilhã: Gildo Lourenço, Moçambique.





Campeonato de Portugal:





Sintrense: Dylan Silva, Cabo Verde.