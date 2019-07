CAN2019. Camarões despedem selecionador Seedorf

Mário Aleixo - RTP Comentários 17 Jul, 2019, 07:47 / atualizado em 17 Jul, 2019, 07:47 | Futebol Internacional

Os Camarões ainda são os campeões em título da CAN e eram apontados como um dos grandes favoritos para vencer novamente a competição, mas caíram nos oitavos de final frente à Nigéria (3-2) e a equipa técnica, encabeçada por Seedorf e pelo seu braço direito Kluivert, duas antigas glórias do Ajax, AC Milan e da seleção da Holanda, não resistiu ao desaire.





De resto, ao contrário do que aconteceu enquanto era jogador, a carreira de Seedorf enquanto treinador tem sido cinzenta, contando com passagens sem destaque pelo AC Milan e pelo Shenzhen (China), e com uma descida de divisão em Espanha (ao serviço do Deportivo).