CAN2019. Conhecidos os quatro semifinalistas

Mário Aleixo 12 Jul, 2019, 08:06 Futebol Internacional

As seleções da Argélia e da Tunísia foram as últimas a apurar-se para as meias-finais da Taça das Nações Africanas (CAN) de futebol, ao eliminarem as congéneres Costa do Marfim e Madagáscar, respetivamente.



Como se esperava, a tarefa da Argélia face à Costa do Marfim revelou-se mais difícil e obrigou à disputa de um prolongamento e à marcação de uma série de penáltis, após o 1-1 ao fim dos 90 minutos.





No desempate por grandes penalidades, os argelinos foram mais competentes, ao falharem apenas um castigo máximo contra dois do adversário.





No outro jogo dos quartos de final, a supremacia da Tunísia emergiu na segunda parte e ficou expressa nos três golos que marcou aos 52, 60 e 90+3 minutos, por Ferjani Sassi, Youssef Msakni e Naim Sliti, respetivamente, e que fixaram o resultado final.



A seleção tunisina ainda viu o árbitro não sancionar um lance em que Khazni Wabhi introduziu a bola nas redes de Madagáscar, mas estava em posição irregular.Esta derrota acabou com a caminhada do estreante Madagáscar, que na sua primeira participação na CAN atingiu os quartos de final.Estão assim encontrados os quatro semifinalistas da CAN2019, com a Argélia a defrontar a Nigéria e o Senegal a medir forças com a Tunísia, ambos no domingo.