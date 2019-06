CAN2019. Guiné-Bissau quer surpreender os Camarões

Antes a Guiné-Bissau já defrontou Camarões e perdeu por 2-1 tendo tirado ensinamentos dessa experiência.



Manuel Nascimento, em declarações ao jornalista João Diogo, revelou que o adversário é um conjunto de futebolistas robustos e experientes que tem como arma principal um “contra-ataque fatal”.



“Manelito”, como também é conhecido no seu país, assegurou que a seleção da Guiné-Bissau está muito “motivada” e empenhada em passar a fase de grupos onde também terá de enfrentar as seleções do Gana e Benim.



A finalizar Manuel Nascimento lembrou que “é preciso ter cautela” até porque a seleção da Guiné-Bissau quer “fazer história” e conta com o apoio de todos os guineenses.