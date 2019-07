CAN2019. Mahrez coloca Argélia na final

Mário Aleixo - RTP Comentários 15 Jul, 2019, 08:02 / atualizado em 15 Jul, 2019, 08:02 | Futebol Internacional

William Troost-Ekong colocou a Argélia em vantagem, aos 40 minutos, com um golo na própria baliza, com Odion Ighalo a empatar, aos 71, de grande penalidade, antes de Mahrez de livre colocar os argelinos na terceira final da sua história.



Campeã em 1990 e finalista em 1980, a Argélia volta a qualificar-se para a final da CAN, defrontando na sexta-feira o Senegal, que afastou a Tunísia, por 1-0, após prolongamento.