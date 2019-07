CAN2019. Mais quatro seleções asseguram oitavos de final

Mário Aleixo - RTP Comentários 02 Jul, 2019, 07:57 / atualizado em 02 Jul, 2019, 07:57 | Futebol Internacional

Cientes de que a vitória era suficiente para seguirem em frente, senegaleses e marfinenses cumpriram com os respetivos objetivos, tendo ambos vencido claramente os seus oponentes, com o Senegal a bater 3-0 o Quénia e a Costa do Marfim 4-1 à Namíbia, assegurando assim o segundo posto nos respetivos grupos.



Já apurada, a Argélia assegurou o triunfo no grupo C, ao bater, por 3-0, a Tanzânia. Num dia em que o defesa-central Halliche, do Moreirense, integrou o "onze" titular, e Brahimi, do Fc Porto, não saiu do banco, foi um ex-Sporting. Slimani, a brilhar, ao marcar o primeiro golo, aos 34 minutos, e ao assistir Ounas nos outros dois (39 e 45+1).



Com o apuramento quase garantido, Marrocos não se deixou surpreender e assegurou o triunfo no grupo D, ao derrotar, já com um golo em cima dos 90 minutos por Boussoufa, a África do Sul (1-0).



Após os jogos de segunda-feira, a RD Congo, terceira no grupo A com três pontos, e a Guiné-Conacry, terceira do grupo B com quatro, asseguraram desde logo a presença nos oitavos de final como dois dos quatro melhores terceiros classificados, ficando em aberto duas vagas.





Esta terça-feira jogam-se as decisões dos últimos dois grupos, com o apuramento em aberto na poule E, do Mali, Angola, Tunísia e Mauritânia, e F, de Camarões, Gana, Benim e Guiné-Bissau.