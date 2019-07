CAN2019. Nigéria vence Tunísia e conquista terceiro lugar

Mário Aleixo - RTP Comentários 18 Jul, 2019, 08:13 / atualizado em 18 Jul, 2019, 08:13 | Futebol Internacional

Os nigerianos conquistaram o lugar mais baixo do pódio na CAN2019 | Epa-Khaled Elfiqi

As "super águias" adiantaram-se na partida logo aos três minutos, através de Ighalo, que aproveitou da melhor maneira um ressalto no guarda-redes contrário e marcou o seu quinto golo na competição, sendo, até ao momento, o melhor marcador da presente edição da prova.



A final da CAN2019, entre Argélia e Senegal, está marcada para sexta-feira, igualmente no Cairo.