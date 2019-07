CAN2019: Senegal segue para os `quartos`, Benim volta a surpreender

Lusa Comentários 05 Jul, 2019, 22:07 | Futebol Internacional

No Cairo, os senegaleses chegaram ao triunfo por intermédio do 'inevitável' Sadio Mané, aos 15 minutos, perante uma formação do Uganda que nunca se deu por vencida e ofereceu réplica a um dos favoritos à conquista do troféu.



No segundo tempo, o avançado do Liverpool teve a oportunidade de 'bisar' na partida, na transformação de uma grande penalidade, mas acabou por permitir a defesa ao guarda-redes Onyango, aos 61 minutos.



Nos quartos de final, o Senegal, finalista da CAN em 2002, vai defrontar o Benim, que deixou pelo caminho Marrocos, ao vencer por 4-1 no desempate por grandes penalidades, depois do empate 1-1 que se registo no tempo regulamentar.



Moise Adilehou colocou o Benim na frente, aos 53 minutos, mas Youssef En Nesyri aproveitou um erro de um defesa adversário e repôs a igualdade, aos 76. Os marroquinos poderiam mesmo ter 'carimbado' o 'passaporte' para os 'oitavos' em tempo de compensação, só que Hakim Ziyech desperdiçou um penálti, aos 90+6.



Sem golos no prolongamento, durante o qual o Benim ficou reduzido a 10 elementos, por expulsão de Khaled Adenon, o jogo seguiu para o desempate por grandes penalidades, sendo que os beninenses concretizaram todos os pontapés e os marroquinos falharam dois.



O Benim continua a fazer história na competição, já que, nas três participações anteriores não tinha sequer passado da fase de grupos.



No sábado, prosseguem as partidas dos oitavos de final da CAN, com o campeão em título Camarões a defrontar a Nigéria, em Alexandria, antes de o anfitrião Egito jogar com a África do Sul, no Cairo.