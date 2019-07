CAN2019: Tunísia e Costa do Marfim eliminam candidatos Gana e Mali

Lusa Comentários 09 Jul, 2019, 08:30 | Futebol Internacional

Depois da eliminação nos ‘oitavos’ do país anfitrião, o Egito de Mohamed Salah, perante a África do Sul, e de Marrocos, face ao Benim, mais duas formações fortes caíram, os ganeses no desempate por penáltis e os malianos com um golo ‘tardio’.



Num jogo muito equilibrado, a Tunísia abriu o marcador aos 73 minutos por Taha Khenissi, na sequência de uma boa combinação do flanco direito, com o médio ala Wadji Kechrida a cruzar para a área ganesa, onde surgiu, desmarcado, o avançado do Esperance Tunis a desviar a bola para o fundo das redes.



O golo abalou e retirou discernimento aos jogadores ganeses, que, na ânsia de chegarem ao empate, acabaram por facilitar a tarefa à defesa tunisina, ao optarem por um jogo direto e aéreo.



Ironia das ironias, aos 90 minutos, o selecionador tunisino Alain Giresse, campeão da Europa pela França, decidiu, justamente para precaver as bolas ‘bombeadas’ para a sua área, trocar o avançado autor do golo por um central, Rami Bedoui, e este, dois minutos depois, fez o autogolo que forçou o prolongamento.



O Gana não estava a ser capaz de criar qualquer oportunidade de golo, mas beneficiou de um livre para a área e Bedoui, mais preocupado com a marcação a um opositor do que em seguir a trajetória da bola, acabou por cabeceá-la para a sua baliza de forma deficiente, assinando um golo de ‘chapéu’ ao seu guarda-redes, na primeira vez que tocou na bola.



A fífia de Bedoui ‘ofereceu’ o prolongamento ao Gana, que não aproveitou e acabou eliminado nos penáltis, em que a Tunísia foi mais competente, ao acertar todos os remates e beneficiar de uma defesa do guarda-redes suplente Ben Mustapha, que Giresse lançou a poucos segundos do final do prolongamento, para o desempate.



No outro jogo de hoje dos ‘oitavos’, a Costa do Marfim surpreendeu o Mali, que pecou na finalização durante a primeira parte, na qual foi superior, e consentiu um golo inadmissível aos 76 minutos, pelo avançado Wilfried Zaha, do Crystal Palace.



Numa bola direta lançada para o meio-campo do Mali, a defesa permitiu que aquela batesse no relvado, tomasse altura e fosse cair nas suas costas, onde surgiu Zaha, desmarcado, a bater o guarda-redes Djigui Diarra.



De nada valeu o assédio final do Mali, nem o poderio físico do portista Moussa Marega, que jogou durante os 90 minutos, para travar o apuramento dos costa-marfinenses, que fecharam todos os caminhos que levavam à sua grande área.



Pela seleção maliana, alinhou o jogador do Sporting Abdoulaye Diaby, que seria substituído aos 53 minutos por Adama Traoré.



Estão assim definidos os quatro jogos dos quartos de final, que são Senegal-Benim, Madagáscar-Tunísia, Costa do Marfim-Argélia e Nigéria-África do Sul.