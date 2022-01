CAN2021. Cabo Verde `empata` Camarões e fica perto dos `oitavos`

Os ‘tubarões azuis’ acabaram em terceiro no Grupo A e para continuarem em prova precisam de ser um dos quatro melhores das seis 'poules' da prova: os Camarões, de António Conceição, já estavam apurados, passando em primeiro.



Nos restantes cinco grupos disputaram-se apenas duas das três jornadas.



O ex–portista Vincent Aboubacar colocou os anfitriões na frente, aos 39 minutos, porém os insulares igualaram, aos 53, em vistoso calcanhar de Garry Rodrigues.



Frente à atual sétima equipa do ranking africano - e que venceu a CAN por cinco vezes, só batida pelas sete do Egito, agora treinado por Carlos Queiroz -, Cabo Verde, 14.ª formação do Continente, e que está apenas na sua terceira participação em fases finais, deu boa réplica, embora tenha acabado o jogo em algum sofrimento.



Já apurados, os anfitriões começaram forte, como que a mostrar quem manda, mas os cabo-verdianos sacudiram a pressão e logo equilibraram, embora sem assustar.



O desafio decorria em toada morna até que o inevitável Aboubakar, que já tinha ameaçado com forte remate, apanhou a bola solta na área e rematou cruzado, com o esférico a passar por entre vários defensores e a resultar em golo, aos 39 minutos.



Cabo Verde ainda reagiu ao quinto golo de Aboubakar, do total de sete que os ‘leões indomáveis’ têm na competição, mas não conseguiu concretizar nenhuma das duas ameaças.



Proibido de perder o jogo, sob pena de complicar a ambição de atingir a próxima fase, Cabo Verde entrou mais determinado na etapa complementar, ante um adversário agora mais apostado em gerir.



A ousadia dos ‘tubarões azuis’ foi recompensada com um dos mais belos golos da história da competição, com um cruzamento atrasado para o desvio, de calcanhar, de Garry Rodrigues, a fazer lembrar o portista Rabah Madjer na final de Viena, que valeu o primeiro título europeu ao FC Porto, em 1987.



O guarda-redes Vozinha tem sido um esteio da seleção que fala português, contudo uma defesa para a frente, aos 65 minutos, entregou a bola de bandeja a Aboubakar, que, sem posição, fez o mais difícil e atirou por cima, na mais flagrante oportunidade dos Camarões para fazerem o pleno de triunfos nesta primeira fase.