CAN2021. Cabo Verde estreia-se com vitória frente à Etiópia

A Etiópia entrou da pior forma no encontro com a expulsão do defesa central Yared Bayeh, aos 12 minutos, que levou a adaptações na estratégia do selecionador Wubetu Abate, que sacrificou o médio Mohammed pelo central Debebe.

Na quinta-feira, na segunda jornada do grupo A, os Camarões defrontam a Etiópia e Cabo Verde o Burkina Faso, em dois jogos em que os opostos se atraem, já que coloca frente a frente vencedores e vencidos da primeira ronda.