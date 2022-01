CAN2021: Camarões, de António Conceição, goleiam Etiópia e apuram-se para os oitavos

Em destaque esteve o ex-avançado do FC Porto Vincent Aboubakar, que voltou a fazer um 'bis', repetindo o que fez na primeira jornada diante do Burkina Faso, o que faz dele, desde já, o líder destacado da lista dos melhores marcadores da CAN, com quatro golos.



A seleção etíope adiantou-se no marcador logo aos quatro minutos, por Dawa Hotessa, mas a seleção da casa não tardou a restabelecer o empate, aos oito, pelo avançado Toko Ekambi, que joga no Olympique Lyon, de França.



Na segunda parte, a superioridade dos Camarões traduziu-se em mais três golos, aos 53, 55 e 68 minutos, os dois primeiros pelo avançado Vincent Aboubakar, hoje jogador do Al Nasr, da Arábia Saudita, e o último por Toko Ekambi, que também 'bisou'.



De resto, os dois jogadores encabeçam a lista de melhores marcadores da CAN, liderando Aboubakar com quatro golos, seguido de Toko Ekambi, com dois, à frente de uma lista extensa de adversários que somam um golo até ao momento.



A seleção orientada por António Conceição lidera o grupo A, com seis pontos (2 jogos), seguida de Cabo Verde, com três (1), do Burkina Faso, com zero (1) e da Etiópia, com zero (2).



A seleção cabo-verdiana, que se estreou com um triunfo frente à Etiópia, por 1-0, defronta hoje a congénere do Burkina Faso, na segunda jornada do grupo A.



Os dois primeiros classificados de cada um dos seis grupos da atual edição da CAN têm acesso direto aos oitavos de final, nos quais terão a companhia dos quatro melhores terceiros.