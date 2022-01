CAN2021. Carlos Queiroz e o estreante António Conceição

Enquanto Queiroz se prepara para participar pela sétima vez numa grande competição de seleções, Conceição vai ter a sua primeira aventura no futebol internacional, com os dois técnicos lusos a iniciarem a prova no comando das seleções que mais vezes levantaram o mais importante troféu africano (o Egito sete vezes e os Camarões cinco).



Com 68 anos, Carlos Queiroz chega à CAN2021 com três Mundiais na bagagem, um com Portugal e dois com o Irão, seleção que também liderou em duas Taças da Ásia. Mais recentemente, o técnico nascido em Moçambique esteve no comando da Colômbia, numa Copa América.



Currículo bem diferente tem António Conceição, embora o ano de 2022 possa ser memorável para o treinador, de 60 anos, já que, além da presença na CAN2021, poderá também participar pela primeira vez um Campeonato do Mundo, com a equipa africana bem encaminhada para estar em novembro e dezembro no Qatar.



Apesar de ter liderado a seleção portuguesa, entre 1991 e 1993, e também os Emirados Árabes Unidos (1999) e a África do Sul (2000 e 2001), só em 2010 é que Carlos Queiroz viveu a sua primeira grande competição internacional, na segunda passagem pela equipa das quinas, na África do Sul.



Com o Egito, Queiroz vai tentar levar o país ao seu primeiro título na CAN desde 2010 e pode entrar na restrita lista de treinadores com quatro ou mais presenças em Campeonatos do Mundo.



Com uma carreira entre clubes de média ou pequena dimensão da I e II Liga, António Conceição viveu os melhores momentos da carreira na Roménia, onde conquistou dois campeonatos e três taças, com o Cluj, intercalado com passagens por Chipre, Arábia Saudita e pelo seu país.



A jogar em casa, o português vai ter a responsabilidade de tentar dar o primeiro título aos "Leões Indomáveis" na CAN desde 2017.



A CAN2021, a 33.ª edição da competição, vai decorrer de domingo a 6 de fevereiro, depois de ter sido adiada devido à pandemia da covid-19. A Argélia é o atual detentor do título.