CAN2021. Carlos Queiroz lança aviso a Eto`o

Queiroz lamentou as declarações do antigo jogador do FC Barcelona e do Real Madrid, entre outros, que é atualmente presidente da Federação camaronesa de futebol, considerando que Eto’o “” enquanto profissional de futebol.”, disse Queiroz.O técnico luso prometeu que a seleção egípcia vai responder em campo “”, e deixa a declaração de Eto’o para a Confederação Africana de Futebol analisar, por se tratar de um comentário que “merece cartão vermelho”.O técnico do Egito, que negou que Mohamed Salah tenha testado positivo para o coronavírus, considera uma honra jogar contra a seleção camaronesa.”, reforçou.Queiroz faz mesmo um apelo a Samuel Eto’o: “”.Falando sobre o Egito, o selecionador considera que “”, lembrando as palavras de Mohamed Salah, que disse que “”.A seleção egípcia vai defrontar na quinta-feira a congénere dos Camarões, seleção anfitriã da CAN2021, também orientada por outro técnico português, António Conceição, nas "meias" da competição.

O encontro está marcado para o Estádio Olembé, em Yaoundé, recinto que foi temporariamente interditado, depois de oito pessoas terem morrido devido a uma debandada de adeptos.