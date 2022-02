CAN2021. Egito de Carlos Queiroz está na final

Vincent Aboubakar, avançado que já foi do FC Porto, abriu o desempate a favor dos Camarões, após o que tudo correu mal para os lados dos "leões indomáveis".Mohamed Abou Gabal, conhecido no mundo do futebol por Gabaski, guarda-redes do Zamalek e da seleção egípcia, conseguiu adivinhar o lado dos dois remates seguintes, cobrados pelos desafortunados Moukoudi e Lea-Siliki, deixando o jogo muito bem encaminhado para os homens do norte de África.Para encerrar as contas, Nije pura e simplesmente falhou o alvo, deixando o marcador do desempate em 3-1, sem sequer ser necessário Mohamed Salah, a grande estrela do Egito, fazer o seu remate.Apesar e derrotado, António Conceição vai sair de cabeça bem erguida do torneio, no que foi a primeira experiência a nível de seleções. Ainda tem pela frente o jogo pelo terceiro lugar, contra o Burkina Faso.





Camarões inconsequentes e Egito cerebral







Com um excelente naipe de jogadores, os Camarões (segunda seleção de melhor historial em Africa, logo atrás do Egito) tiveram mais ascendente no jogo, mais controlo de bola e capacidade de entrar pelas linhas laterais, mas sem desequilibrar um jogo em que, à medida que os minutos iam correndo, já se antecipava o prolongamento.Um cabeceamento do defesa camaronês Ngadeu, aos 18 minutos, ainda animou a primeira parte, tal como uma ocasião de Aboubakar, que Gabaski conseguiu anular, aos 24 minutos. Numa fase em que os "leões indomáveis" estavam melhor no jogo, regista-se ainda uma ocasião de Toko Ekambi, aos 34.Na segunda parte, foi a vez do guarda-redes do Ajax, Onana, brilhar e evitar o golo quase certo de Salah, aos 56 minutos.Os Camarões voltaram a dominar a partida, de forma algo consentida, registando bons momentos com Toko Ekambi, Gouet e Lea Siliki.

Com o decorrer do tempo, era muito claro o nervosismo dos Camarões, a contrastar com o sangue frio dos adversários, bem espelhado nos decisivos remates finais.





Duelo de palavras entre portugueses





O selecionador do Egito, o português Carlos Queiroz, enalteceu o apuramento da sua seleção para a final da Taça das Nações Africanas (CAN2021) de futebol, mas foi crítico com o árbitro.



"Merecemos jogar a final. Sofremos na primeira parte, mas, no segundo tempo, começámos a jogar as nossas cartas e a controlar o jogo. Terminámos com as oportunidades mais claras. Sofremos, trabalhámos muito, depois impusemos a equipa, o grupo, que não é de apenas 11 jogadores. Quem vem do banco também carrega a equipa", disse.



Apesar da satisfação pelo triunfo, Queiroz, que foi expulso em cima dos 90 minutos, já não assistindo do banco o prolongamento e os penáltis, atirou-se à arbitragem do jogo.



"Foi difícil, mais uma vez. Infelizmente, mandam este tipo de árbitros para um jogo deste nível, árbitros sem experiência, sem nível, a quererem dar espetáculo. Começou logo no balneário, ainda não tínhamos começado o jogo, e ele vem ao balneário intimidar o nosso 'staff'. Mas, mesmo contra isto, contra todas as decisões, que foram sempre contra o Egito, fomos a melhor equipa na segunda parte e nos penáltis", afirmou.



O técnico português explicou o momento da expulsão: "E ele vem como o super homem do jogo, mostra-me o amarelo, ameaça-me. Eu tenho 44 anos de futebol, quase 70 anos de idade... quem é esta gente que me vem gritar, a mim, ao Gomaa (ex-internacional egípcio e agora diretor geral), miúdos aos gritos, como se tivéssemos começado ontem. Nós estamos a trabalhar, por que razão nos ameaçam de dedo na cara, quem dá o poder a esta gente?"







O selecionador dos Camarões, o português António Conceição, revelou-se "triste" por falhar a final da Taça das Nações Africanas de Futebol (CAN2021), ao perder nos penáltis com o Egito de Carlos Queiroz.



"Não estaremos na final, estamos tão tristes como os 27 milhões de camaroneses, mas é o futebol. Num jogo desta dimensão, com tanta intensidade, no segundo período os sinais de fadiga surgiram", disse o técnico luso, na conferência de imprensa após o jogo.







António Conceição enalteceu a exibição da sua equipa na primeira parte, durante a qual "faltou marcar um golo", acrescentando que na segunda parte começaram a surgir os desequilíbrios.



"Nós treinámos os penáltis, mas é uma questão de carga emocional, e pode atingir todos os jogadores. Os jogadores são humanos, efetuaram um grande jogo. Foram bastante fiáveis ao longo da competição, mas não conseguimos atingir o objetivo de chegar à final", finalizou.