CAN2021: Egito de Carlos Queiroz perde 1-0 na estreia com a Nigéria de Zaidu

O desafio entre dois candidatos ao triunfo, e que, juntos, somam 10 títulos em 32 edições, resultou no triunfo das 'super-águias', que vão ser treinadas pelo português José Peseiro após esta competição.



Na primeira parte, o Egito sentiu muitas dificuldades ofensivas, ao contrário da Nigéria que, com o lateral-esquerdo portista Zaidu a titular, no flanco mais ativo da sua seleção, marcou um golo, dando expressão à sua maior ousadia.



O único tento do encontro aconteceu aos 30 minutos, em lance de insistência no qual Kelechi Iheanacho, avançado dos ingleses do Leicester, em zona frontal já dentro da área, dominou a bola com a coxa e virou-se para forte remate com o pé esquerdo, atirando ao ângulo direito, indefensável.



Apesar da maior posse de bola do adversário, a Nigéria foi sempre mais objetiva e perigosa, começando a etapa complementar com um cabeceamento à trave, de Taiwo Awoniyi, aos 48 minutos.



A melhor situação para o Egito surgiu aos 71 minutos, em lance rápido de Mohamed Salah que só não resultou em golo porque Maduka Okoye fez uma defesa vistosa.



O Egito joga sábado com a Guiné-Bissau, que ainda hoje defronta o Sudão no outro desafio do Grupo D.



O Egito é a seleção mais bem-sucedida na Taça das Nações Africanas, com sete títulos em 32 edições, apesar de não ganhar desde 2010, enquanto a Nigéria é quarta no ranking, com três êxitos, o derradeiro em 2013: os Camarões contabilizam cinco troféus e o Gana quatro.



A 33.ª edição da competição principiou domingo e decorre até 06 de fevereiro, depois de ter sido adiada devido à pandemia da covid-19.



A Argélia é o atual detentor do título.