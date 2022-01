CAN2021. Guiné-Bissau perde e é eliminada, Egito de Queiroz avança

Com esta vitória, a Nigéria passou com o pleno de nove pontos, seguida do Egito de Queiroz, com seis, enquanto o Sudão e a Guiné-Bissau somaram apenas um e vão para casa, resultados que permitiram aida o apuramento de Cabo Verde como um dos melhores terceiros.



Ante um opositor que já tinha garantido o apuramento com o primeiro lugar da ‘poule’ e que manteve somente três dos habituais titulares no 'onze', a Guiné-Bissau fez o que pôde para discutir o resultado, dispondo até de boas oportunidades para marcar um golo, mas revelou-se impotente para contrariar o melhor futebol contrário.



Na melhor situação da Nigéria no primeiro tempo, Umar Sadiq surgiu isolado na área e fintou Gomis, mas o guarda-redes desviou ligeiramente a bola, desequilibrando o avançado contrário, que não se conseguiu reposicionar e viu Bura ‘limpar’ o lance.



A Guiné-Bissau, que tem somente dois golos marcados nas suas três fases finais na CAN, quase marcava aos 45, mas o remate, de primeira, de Jorginho, liberto à entrada da área, errou o alvo.



Na etapa complementar, a Nigéria ameaçou aos 54 minutos, por Kelechi Iheanacho, mas, na sequência do lance, Umar Sadiq, sozinho ao segundo poste, 'encostou' para o 1-0.



A Guiné-Bissau podia ter reentrado na discussão do resultado aos 60 minutos, contudo, o livre de Fali Candé desviou nas costas de um adversário e saiu a escassos centímetros do poste.



Um 'slalom' de Simon Moses acabou em defesa de Gomis para a trave, mas, na recarga, William Troost-Ekong fez 2-0, que resolveu, definitivamente, a partida, apesar de a Guiné-Bissau ainda ter disposto de duas oportunidades para o tento de honra.