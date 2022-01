CAN2021. Portugal "representado" com 21 jogadores

Fali Candé

O emblema minhoto vai ter três jogadores na prova que arranca no domingo, nos Camarões, e que terá a Guiné-Bissau como a seleção mais ‘lusa’, com um total de 11 futebolistas a atuarem nos campeonatos nacionais.O FC Porto também "empresta" dois jogadores à mais importante competição africana de seleções, enquanto os restantes estão espalhados pelos vários escalões do futebol português, incluindo a Liga 3 e o Campeonato de Portugal.Durante janeiro, o Vitória de Guimarães vai ficar desfalcado do central, que vai representar o Gana, do lateral, chamado pelo Mali, e do médio, um dos 11 jogadores a atuar em Portugal que vai defender as cores da Guiné-Bissau.Para a sua terceira participação na CAN, a seleção guineense conta com um jogador do quarto escalão, o Campeonato de Portugal, o defesa esquerdo, que atua no Marinhense.(Vizela),(Portimonense),(Moreirense),(Leixões),

Simão Júnior

(Vilafranquense),(Farense),

Mimito Biai (

Marco Soares

João Paulo

Académica) e(Vitória de Setúbal) são outros dos representantes do futebol português.fecha a "armada" guineense e é o segundo jogador do FC Porto que vai estar na competição, juntamente com, da Nigéria, seleção que após a CAN vai passar a ser comandada pelo português José Peseiro.O FC Porto é o único "grande" do futebol português que vai estar representado na CAN, depois de Feddal (Sporting) e Taarabt (Benfica) terem ficado fora das opções de Marrocos. Jovane Cabral, do emblema leonino, também vai estar ausente em Cabo Verde, mas devido a lesão.Mesmo assim, em solo camaronês, os "tubarões azuis" vão ter a contribuição de cinco jogadores que atuam em Portugal, incluindo o guarda-redes, do Montalegre, da Liga 3.(Arouca),(Estoril-Praia),(Feirense) e

Nuno Borges

Luís Asué

(Casa Pia) fecham a lista.(Gâmbia), avançado do Boavista, e(Guiné-Equatorial), avançado da equipa de sub-23 do Sporting de Braga, também vão estar na CAN, numa lista de "portugueses" que ainda não inclui Issahaku, médio do Gana.O jogador, de apenas 17 anos, atua no seu país, no Dreams, mas já tem contrato assegurado com o Sporting a partir da próxima temporada.