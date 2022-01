CAN2021. Selecionador da Tunísia perplexo com final antecipado do jogo com o Mali

O selecionador da Tunísia manifestou-se perplexo com a decisão do árbitro Janny Sikazwe de terminar, por duas vezes antes do final do tempo regulamentar, o encontro com o Mali, da Taça das Nações Africanas (CAN).