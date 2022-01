CAN2021: Senegal entra a vencer com penálti aos 90+7 minutos

Em Bafoussam, os senegaleses sofreram para levar de vencido o adversário, cabendo ao avançado do Liverpool capitalizar uma infração de Kelvin Madzongwe em tempo de compensação e dar o triunfo à formação comandada por Aliou Cissé.



O Senegal soma três pontos no Grupo B e divide a liderança com a Guiné-Conacri, que bateu o Malaui pelo mesmo resultado (1-0), com um tento de Issiaga Sylla, aos 35 minutos.



No Grupo C, Marrocos, vencedor em 1976, também alcançou uma vitória pela margem mínima na estreia, superando por 1-0 o Gana, campeão em 1963, 1965, 1978 e 1982, com um tento de Sofiane Boufal, aos 83 minutos.



De resto, este foi o resultado verificado nos quatro encontros do dia, já que também o Gabão se superiorizou por 1-0 a Comores, que participa pela primeira vez na competição. Aaron Boupendza assinou, aos 16 minutos, o único golo da partida, que coloca os gaboneses em igualdade pontual com os marroquinos no Grupo C.



Na terça-feira, realizam-se outros três encontros da primeira jornada da CAN2021, entre os quais o duelo entre o Egito, treinado pelo português Carlos Queiroz, e a Nigéria, e o Sudão-Guiné-Bissau, ambos a contar para o Grupo F.



A 33.ª edição da Taça das Nações Africanas decorre até 06 de fevereiro, nos Camarões.