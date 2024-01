CAN2023. Cabo Verde está nos quartos de final

A seleção cabo-verdiana dominou o jogo no primeiro tempo, mas sem concretizar, permitindo à Mauritânia responder nalguns contra-ataques.



Pela primeira vez num jogo desta CAN2023, a seleção lusófona, ainda sem derrotas, chegou ao final da primeira meia hora sem marcar qualquer golo.



Já no segundo tempo, aos 58 minutos, Souleymane Anne desperdiçou uma oportunidade soberana: a Mauritânia colocou três homens na frente, face a uma defesa cabo-verdiana apanhada de surpresa, mas, na cara do guardião Vozinha, o avançado atirou ao lado.



Cabo Verde começou a "sufocar" a Mauritânia, instalando-se na pequena área adversária, mas sem marcar.



O domínio manteve-se e, nesta altura, já Vozinha estava sozinho no meio-campo de Cabo Verde e servia o ataque levando a bola pelo seu pé até ao círculo de meio-campo.



À entrada para os últimos 20 minutos, Bubista mexeu no ataque, trocando Bebé por Garry Rodrigues, e substituiu ainda Deroy Duarte por Kenny Rocha.



Aos 85 minutos, outra mexida, com a saída de Jovane e entrada de Gilson Benchimol Tavares, o jogador que pouco depois seria derrubado pelo guarda-redes da Mauritânia.



Chamado a converter a grande penalidade, Ryan Mendes marcou, aos 88 minutos.



Cabo Verde ainda segurou algumas investidas da Mauritânia, mas acabou por festejar, pois está nos quartos de final da CAN2023.