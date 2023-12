CAN2023: Chidozie, Onyemaechi e Zaidu convocados pela Nigéria de José Peseiro

Os defesas Chidozie e Bruno Onyemaechi, do Boavista, e Zaidu do FC Porto, integraram hoje a convocatória da Nigéria, orientada pelo português José Peseiro, para a Taça das Nações Africanas (CAN2023) de futebol, que se realizará em 2024.

Os três representantes dos dois clubes portuenses da I Liga portuguesa constam dos 25 ‘eleitos’ das ‘super águias’, campeãs em 1980, 1994 e 2013 para a 34.ª edição da prova, agendada para decorrer de 13 de janeiro a 11 de fevereiro de 2024, na Costa do Marfim.



O central Chidozie acumula 29 internacionalizações e um golo concretizado pela Nigéria, enquanto os laterais esquerdos Onyemaechi e Zaidu levam cinco e 15, respetivamente.



A convocatória de José Peseiro é liderada pelo avançado Victor Osimhen, que foi eleito recentemente o melhor futebolista africano de 2023, após ter sido o melhor marcador da edição passada da Liga italiana, cujo título foi recuperado pelo Nápoles 33 anos depois.



A Nigéria está inserida no Grupo A da Taça das Nações Africanas e vai jogar sempre em Abidjan na primeira fase, começando a sua 20.ª participação com embates face à Guiné Equatorial (14 de janeiro), à anfitriã Costa do Marfim (dia 18) e à Guiné-Bissau (dia 22).



Os dois primeiros colocados das seis ‘poules’ e os quatro melhores terceiros acedem aos oitavos de final da prova, que foi vencida pelo Senegal em 2022 e tinha sido adiada por um ano, face às condições climatéricas adversas na Costa do Marfim no início de 2023.