CAN2023. Egito, de Rui Vitória, eliminado nos penáltis

A República Democrática do Congo qualificou-se para os "quartos" da Taça das Nações Africanas (CAN2023) de futebol ao eliminar o Egito, de Rui Vitória, na marcação de penáltis, após empate a um golo no final do prolongamento.

A equipa treinada pelo português Rui Vitória foi muito superior na primeira parte e merecia ter chegado ao intervalo na frente do marcador, mas os congoleses, contra a corrente do jogo, marcaram aos 37 minutos pelo médio Meschack Elia, que alinha nos suíços do Young Boys.



No entanto, os "faraós" conseguiram chegar ao empate ainda na primeira parte, por Mohamed Mostafa, avançado dos franceses do Nantes, na execução de um penálti, aos 45+1 minutos.



Na segunda parte, a equipa egípcia começou a decair fisicamente, perdendo iniciativa no jogo, mas mesmo assim aguentou o 1-1 até final, numa postura mais defensiva, forçando ao prolongamento.



A expulsão de Mohamed Hamdi, aos 97 minutos, por acumulação de amarelos, complicou a situação da seleção de Rui Vitória, que se remeteu a uma postura exclusivamente defensiva, suficiente para suster os ataques da RD Congo.



Na decisão dos penáltis, o guarda-redes congolês, Lionel Mpasi-Nzau, que joga na segunda divisão francesa, pelo Rodez, fez a diferença face ao seu homólogo egípcio, Gabasky, ao bater o último e decisivo penálti, o nono da série, que este último falhara momentos antes quando assumiu a marcação, ao fazer a bola roçar na barra e ressaltar para cima.