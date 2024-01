CAN2023: Erro de Diomande dá penálti e vitória da Nigéria sobre Costa do Marfim

Diomande tocou na perna Victor Osimhen na área costa-marfinense, aos 54 minutos, com o lance a ser sancionado com grande penalidade, convertida aos 55 minutos por Troost-Ekong, para o resultado final de um jogo muito equilibrado, que deixa o Grupo A ainda em aberto.



A Nigéria, treinada pelo português José Peseiro, passa a ter quatro pontos, tal como a Guiné Equatorial, que mais cedo vencera a Guiné-Bissau, por 4-2.



Com três pontos, a anfitriã do torneio, a Costa do Marfim, depende apenas de si para chegar a um dos dois primeiros lugares, que garante logo o apuramento para os oitavos de final, já que vai jogar contra os 'djurtus', a seleção mais fraca do grupo e que ainda não pontuou, estando perto da eliminação.



No 'onze' da Nigéria também entrou um jogador que alinha na Liga portuguesa de futebol, o defesa lateral-esquerdo Zaidu, do FC Porto, que foi titular, substituído aos 80 minutos.



Sem surpresas, a Costa do Marfim foi mais dominadora a meio-campo, mas a experiente Nigéria soube suster a pressão da equipa anfitriã, muito apoiada pelos cerca de 50 mil espetadores no estádio Alassane Ouattara.



Tudo se resolveu por um pormenor 'mínimo', um toque de Diomande sobre Osimhen, o possante avançado do Nápoles. No remate do penálti, o capitão William Troost-Ekong atirou forte e ao centro, a apostar na deslocação do guarda-redes.



O jogo foi intensamente disputado, mas sem reais ocasiões de golo, com ambas as equipas a falharem em termos de finalização, quase sem remates enquadrados.



Os dois primeiros colocados das seis ‘poules’ e os quatro melhores terceiros rumam aos oitavos de final da CAN2023, após a prova ter sido adiada por um ano, face ao clima adverso na Costa do Marfim.