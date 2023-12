CAN2023: Jogador do Tondela entre os convocados da África do Sul

O jogador do Tondela, de 24 anos, integra as escolhas do selecionador sul-africano, o belga Hugo Broos, numa lista em que Lyle Foster, a grande 'estrela' dos 'bafana bafana', ficou ausente.



Sithole esta a cumprir a primeira temporada no emblema da II Liga, depois de ter passado várias temporadas no Belenenses SAD, entretanto extinta.



O médio defensivo chegou a Portugal para integrar as camadas jovens do Sporting e teve ainda uma passagem pelo Vitória de Setúbal.



A grande ausência da equipa de África do Sul para a CAN2023, que vai decorrer na Costa do Marfim, será o avançado Lyle Foster, que ficou afastado por intervenção do seu clube, o Burnley, de Inglaterra.



O jogador de 23 anos esteve dois meses afastado da competição e da Liga inglesa por causa de problemas psicológicos.



Foster teve uma breve passagem, sem sucesso, pelo Vitória de Guimarães em 2020/21.



A CAN2023, adiada para 2024 devido a questões burocráticas e atmosféricas, vai decorrer de 13 de janeiro a 11 de fevereiro, na Costa do Marfim.