CAN2023. Marrocos parte como favorito

Já o Egito, recordista, com sete títulos, o último em 2010, terá o Gana, sempre um rival difícil, no Grupo B, assim como Cabo Verde e Moçambique, seleções que falam a mesma língua de Rui Vitória.O técnico português vai tentar dar a Mo Salah, a grande estrela egípcia e uma das grandes figuras desta edição da prova, um dos poucos títulos que lhe falta, depois de o avançado do Liverpool ter ficado muito perto em 2017 e 2021, quando perdeu em ambas ocasiões na final, a última sob o comando de outro português, Carlos Queiroz.Por seu lado, o Senegal, que conquistou o seu primeiro título em 2021 e continua liderado em campo por Sadio Mané, terá de enfrentar logo na fase de grupos os Camarões, outro histórico do futebol africano, equipa campeã cinco vezes, a última em 2017.Outro eterno candidato à conquista da CAN é a Nigéria, agora liderada por José Peseiro, com o português a chegar à competição a tentar a dar o primeiro título desde 2013, embora em condições adversas e até bizarras.A própria federação nigeriana, no final de 2023, insatisfeita com os resultados desportivos, assumiu o desejo de despedir o antigo treinador de Sporting, FC Porto e Sporting de Braga, mas viu-se obrigada a mantê-lo por não ter condições para pagar a indemnização estabelecida no contrato.Peseiro terá na fase de grupos de medir forças com o anfitrião, a Costa do Marfim, que também sonha com o seu terceiro título, num agrupamento que ainda inclui a Guiné-Equatorial e a Guiné-Bissau.Os dois primeiros lugares de cada grupo dão acesso direto aos oitavos de final, em que estarão também os quatro melhores terceiros classificados.O jogo inaugural será no sábado entre Costa do Marfim e Guiné-Bissau, no Estádio Alassane Ouattara, recinto em Abidjan com capacidade para 60 mil espetadores e que também irá receber a final, em 11 de fevereiro.Por questões meteorológicas e logísticas, a CAN2013 foi adiada para o início de 2024, com a Costa do Marfim a receber a competição pela segunda vez.