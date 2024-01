CAN2023: Moçambique empata com Egito, de Rui Vitória, no regresso à prova

Em Doha, na primeira jornada do Grupo B, o Egito, treinado pelo português Rui Vitória, começou a partida em vantagem, com um golo madrugador de Mohamed, aos dois minutos da primeira parte, mas, na segunda parte, Witti chegou ao golo de empate, aos 55 minutos.



Três minutos depois, contrariando o favoritismo do Egito, Clésio Bauque marcou o segundo golo num contra-ataque rápido para Moçambique, resultado que os ‘mambas’ conseguiram segurar até ao fim do tempo regular, apesar da pressão do Egito, que ficou com 62% de passe de bola.



Já ao quinto minuto do tempo de compensação, o defesa Macandza, numa tentativa de efetuar um corte, faz falta, com o videoárbitro a intervir e a marcar grande penalidade, convertida pela grande estrela dos ‘faraós’ Salah.



O próximo adversário de Moçambique é Cabo Verde, que joga hoje com o Gana, com o jogo marcado para sexta-feira.



Moçambique, que no ranking mundial da FIFA ocupa a 111.ª posição, regressa a uma fase final 13 anos depois da última presença, em 2010, sendo que, nas anteriores participações, conseguiu apenas dois empates nos 12 jogos disputados na CAN.