CAN2023. Nigéria, de Peseiro, estreia-se com empate frente à Guiné Equatorial

A seleção da Nigéria, treinada pelo português José Peseiro, estreou-se hoje com um empate 1-1 com a Guiné Equatorial na Taça das Nações Africanas de futebol (CAN2023), em jogo da primeira jornada do grupo A.

No estádio olímpico Alassane Outtara, em Abidjan, o avançado Iban Salvador colocou a Guiné Equatorial em vantagem, com um golo aos 36 minutos.



Apenas dois minutos depois, Victor Osimhen, designado como melhor futebolista africano de 2023, repôs a igualdade para a Nigéria, seleção na qual o defesa portista Zaidu foi titular, e Bruno Onyemaechi, do Boavista, ficou no banco.



O empate deixa as duas formações nos segundo e terceiro lugares do Grupo A, liderado pela anfitriã Costa do Marfim, que no sábado se impôs por 2-0 à Guiné-Bissau.