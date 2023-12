CAN2023: Pedro Gonçalves convoca 23 e `risca` Ivan Cavaleiro

Entre os convocados, quatro jogam em Portugal, nomeadamente, o guarda-redes Kadu (Oliveira do Hospital), o defesa Kialonda Gaspar e o médio Manuel Keliano, ambos do Estrela da Amadora, e o também médio Beni Mukendi (Casa Pia).



Os outros destaques na convocatória de Pedro Gonçalves são Gelson Dala (Al Wakrah, do Qatar), Zito Luvumbo (Cagliari, de Itália), Mabululu (Ittihad Alexandria, do Egito) e Fredy (Eyupspor, da Turquia).



Na convocatória notam-se as ausências de Ary Papel (Al Kadhr, da Líbia), Hélder Costa (atualmente sem clube), Gilberto (Petro de Luanda), Bastos Qissanga (Botafogo, do Brasil) e Ivan Cavaleiro (Lille, de França), que decidiu abdicar de representar a seleção portuguesa para jogar por Angola.



A seleção angolana concentra-se a partir de 02 de janeiro e viaja, depois, para o Dubai, onde vai realizar o estágio. Antes do arranque da competição africana, vai defrontar o Bahrain e depois o Egito ou a República Democrática do Congo.



Pedro Gonçalves, que assegurou que os atletas que não foram selecionados podem fazer parte da lista de convocados caso haja desistências, manifestou a vontade de vencer jogo a jogo na CAN2023.



“Queremos jogar futebol positivo, respeitando os adversários, com destaque para a Argélia, que é candidata ao título, mas isso só nos pode capacitar ainda mais. Vamos querer ganhar jogo a jogo” disse.



Angola, que está no Grupo D, estreia-se em 15 de janeiro, diante da Argélia, dois dias depois do arranque da competição. Cinco dias depois, defronta a Mauritânia, e encerra a fase de grupos frente ao Burkina-Faso, em 23 de janeiro.



Lista dos jogadores convocados:



- Guarda-redes: Neblú (1.º de Agosto), Kadu (Oliveira do Hospital, Portugal) e Dominique (Etoile Corouge, Suíça).



- Defesas: Tó Carneiro, Eddie Afonso e Quinito (Petro de Luanda), Jonathan Buatu (Valenciennes, Suíça), Kialonda Gaspar (Estrela da Amadora, Portugal), Loide Augusto (Alanyasport, Turquia), Núrio Fortuna (Gent, Bélgica).



- Médios: Fredy (Eyupspor, Turquia), Beni (Casa Pia, Portugal), Bruno Paz (Konaysport, Turquia), Keliano Manuel (Estrela da Amadora, Portugal), Show (Maccabi Haifa, Israel), Estrela (Erzurumsport, Turquia).



- Avançados: Zine (AEK Atenas, Grécia), Mabululu (Ittihad Alexandria, Egito), Milson (Maccabi Tel Aviv, Israel), Gelson Dala (Al Wakrah, Qatar), Jerémi Bela (Clermont, França), Mbala Nzola (Fiorentina, Itália) e Zito Luvumbo (Cagliari, Itália).