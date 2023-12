CAN2023: Sportinguista Ousmane Diomande convocado pela Costa do Marfim

O futebolista Ousmane Diomande foi hoje convocado para representar a Costa do Marfim na Taça das Nações Africanas (CAN2023), pelo que será uma baixa no Sporting durante o período em que os anfitriões estiverem em competição.

O defesa central de apenas 20 anos tem sido uma das revelações dos 'leões', pelo que o treinador Ruben Amorim vai ficar sem o seu concurso, devido à competição que vai decorrer entre 13 de janeiro e 11 de fevereiro.



O selecionador Jean-Louis Gasset já tinha chamado o atleta leonino, que soma três internacionalizações, com a estreia a ocorrer no triunfo por 1-0 sobre o Lesoto, em setembro.



No Grupo A, a Costa do Marfim vai defrontar a Guiné-Bissau, a Nigéria e a Guiné Equatorial.