Cancelo e Bernardo na equipa da semana da "Champions"

Na terça-feira, no Estádio José Alvalade, Bernardo Silva assinou dois golos diante dos "leões", ambos na primeira parte, e ainda assistiu Raheem Sterling para o último tento dos "citizens’" no segundo tempo.Mbappé foi o autor do golo que permitiu ao PSG bater o Real Madrid, por 1-0, enquanto Salah marcou no triunfo do Liverpool sobre o Inter Milão, por 2-0. No outro jogo realizado esta semana, o Bayern Munique empatou 1-1 no reduto do Salzburgo.

Na próxima semana, disputam-se os restantes quatro jogos da primeira mão dos oitavos de final, entre os quais o Benfica-Ajax, na quarta-feira, no Estádio da Luz.