Cancelo e Félix estreiam-se pelo FC Barcelona

A equipa catalã adiantou-se no marcador à beira do intervalo, aos 45+1 minutos, pelo central francês Jules Koundé, na sequência de um pontapé de canto, com uma cabeçada certeira.Na segunda parte, o Osasuna conseguiu restabelecer a igualdade aos 76 minutos, pelo avançado argentino Chimy Ávila, mas o FC Barcelona chegaria à vitória aos 86, na execução de um penálti cometido sobre o avançado polaco Robert Lewandowski, que ele próprio bateu com êxito, dando os três pontos à sua equipa.Na sequência da falta cometida sobre Lewandowski, o central Alejandro Catena foi expulso por ter puxado o polaco.O treinador do FC Barcelona, Xavi Hernández, lançou mão dos dois internacionais lusos, João Cancelo e João Félix, emprestados por Manchester City e Atlético de Madrid, respetivamente, com o lateral a entrar aos 59 minutos, a render Sergi Roberto, e o avançado a substituir Oriol Romeu, aos 80.O Real Madrid lidera o campeonato com 12 pontos, seguido por duas equipas da Catalunha, Girona e FC Barcelona, ambas com 10 pontos, seguido de um quarteto com sete pontos, formado por Atlético de Madrid, Athletic Bilbau, Cádiz e Betis.