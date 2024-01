Cancelo mete água e Guedes marca na vitória tardia do Villarreal sobre FC Barcelona

No Estádio Olímpic Lluís Companys, em Barcelona, João Félix foi titular no conjunto ‘blaugrana’, que chegou ao tempo de descanso em desvantagem, por culpa da finalização de Gerard Moreno, aos 41 minutos.



O técnico Xavi efetuou uma tripla substituição no recomeço da partida, com destaque para a entrada de João Cancelo, dando a entender que não estava satisfeito com o nível mostrado durante os primeiros 45 minutos.



Contudo, o emblema ‘culé’ não apresentou sinais de melhorias e o ‘submarino amarelo’ aproveitou para dilatar a vantagem, agora pelo marroquino Akhomach (54), ex-‘Barça’, num lance em que Cancelo mostrou debilidades defensivas vistas no passado recente.



João Félix também acabou por passar ao lado do desafio e deu lugar a Ferran Torres, dois minutos antes do alemão Gündogan (60), servido pelo polaco Lewandowski, encurtar distâncias.



O golo acabou por dar alento ao FC Barcelona e o empate a dois golos foi alcançado, por intermédio do suplente utilizado Pedri (68), já com o luso Gonçalo Guedes em campo no lado adversário.



A equipa de Marcelino Toral acusou os golos e o terceiro, introduzido na própria baliza pelo marfinense Eric Bailly (71), colocou o ‘Barça’, pela primeira vez, na frente do marcador, que voltou a mexer, desta vez por Guedes (84) - estreou-se a marcar no segundo jogo ao serviço dos visitantes.



O norueguês Sorloth, uns dos melhores hoje, tinha servido Guedes, e também foi a tempo de inscrever o nome na lista de marcadores para assegurar o triunfo, já em período de descontos, aos 90+9, antes de o antigo jogador do Benfica ‘sprintar’ para servir Morales (90+12), dois minutos depois.



Com este desfecho, os catalães mantêm-se no último lugar do pódio, com 44 pontos, contra os 52 de Girona – joga no domingo em Vigo -, e 54 do líder provisório Real Madrid, que, mais cedo, ‘virou’ o resultado diante do Las Palmas (2-1). O Villarreal é 14.º, com 23.



No Estádio de Gran Canaria, depois de um primeiro tempo sem golos, foi o médio Javier Muñoz a abrir o ativo para os locais, quando decorria o minuto 53, com a resposta a surgir pouco depois, aos 65, pelo pé esquerdo do brasileiro Vinícius Júnior, após ser servido pelo gaulês Camavinga.



Nos instantes finais do desafio, o suplente utilizado francês Tchouaméni cabeceou para o fundo das redes uma bola batida pelo germânico Kross, aos 84.



No primeiro jogo do dia, em San Sebastián, a sexta colocada Real Sociedad, com o luso André Silva no ‘onze’, ficou-se pelo ‘nulo’ (0-0) na receção ao Rayo Vallecano (13.º).