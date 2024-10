Capitão Bruno Fernandes decisivo em reviravolta do Manchester United

O médio internacional português, com uma desmarcação subtil, isolou o dinamarquês Rasmus Hojlund para o 2-1, aos 62 minutos, num jogo em que Diogo Dalot também fez parte das opções iniciais do treinador Erik Ten Hag.



O jogo em Old Trafford parecia ser um novo pesadelo para os ‘red devils’, sem vencerem há cinco jogos, desde 17 de setembro, entre Liga e Liga Europa, com o Brentford a sair para o intervalo em vantagem, graças a um golo de Pinnock, aos 45+5.



Na segunda parte, o United conseguiu reentrar na discussão do resultado, com Garnacho a marcar aos 47, assistido por Rashford, e Hojlund a apontar o segundo, num jogo em que o Brentford contou com Fábio Carvalho a partir dos 74 minutos.



O resultado deixa os ‘red devils’ em 10.º, com 11 pontos, ainda muito distantes do líder Liverpool (18) e de Manchester City e Arsenal (17), todos com menos um jogo, enquanto em quarto está o Aston Villa, com os mesmos 17, mas já depois de vencer na ronda.



Os ‘villans’ estiveram a perder na visita ao Fulham, mas a equipa de Marco Silva foi incapaz de segurar a vantagem e ainda desperdiçou uma grande penalidade, antes de ficar reduzida a 10 jogadores, a partir dos 64 minutos.



O ex-benfiquista Raul Jiménez marcou para os londrinos, aos cinco minutos, mas o Aston Villa deu a volta ao resultado (3-1), por Morgan Rogers (nove minutos), Ollie Watkins (59) e autogolo de Diop (69), estes últimos já depois de Andreas Pereira permitir a defesa de Dibu Martinez a uma grande penalidade (26).



A derrota do Fulham (nono, com 11 pontos) nesta oitava jornada tem semelhanças com o Southampton (20.º, um ponto), que hoje esteve perto de ter a sua primeira vitória da época na ‘Premier’, mas deixou escapar.



Os ‘saints’ estiveram a vencer por 2-0, com golos de Archer (oito minutos) e Aribo (28), porém o Leicester (13.º, nove pontos), com Ricardo Pereira sem sair do banco, deu a cambalhota no marcador, com três golos na segunda metade, dois dos quais após expulsão na equipa da casa.



Em outros jogos, o Tottenham (sétimo, 13 pontos) abriu a oitava ronda a golear o West Ham (15.º, oito), por 4-1, o Brighton (quinto, 15) venceu na visita ao Newcastle (oitavo, 12), por 1-0, e o Everton (16.º, oito) na visita ao Ipswich (17.º, quatro), por 2-0.



Ainda hoje, o Arsenal, que defronta o Sporting em Lisboa, em 26 de novembro, na fase de Liga da ‘Champions’, visita o Bournemouth, com os ‘gunners’ a poderem chegar à liderança isolada, e quando Manchester City e Liverpool jogam apenas no domingo.



Os ‘citizens’, tetracampeões ingleses, são igualmente adversários do Sporting na Liga dos Campeões, com o jogo agendado também para o Estádio José Alvalade, em 05 de novembro.