07 Jul, 2017, 19:08 | Futebol Internacional

Carcela, que alinhou no Benfica na época 2015/16, jogava nos espanhóis do Granada.



Antes de chegar ao emblema português, que detinha 25% do seu passe, Carcela jogou grande parte da carreira nos belgas do Standard Liège, no qual cumpriu a formação, tendo ainda vestido a camisola dos russos do Anzhi.