Cardiff homenageia Emiliano Sala na vitória sobre o Bournemouth

Lusa Comentários 02 Fev, 2019, 19:56 / atualizado em 02 Fev, 2019, 19:58 | Futebol Internacional

No primeiro jogo em casa desde o desaparecimento do argentino, que tinha assinado dias antes pelo clube, os jogadores do Cardiff entraram para o aquecimento com uma camisola com a cara de Sala.



Antes do início do jogo as duas equipas cumpriram um minuto de silêncio, e numa das bancadas podia ver-se a palavra Sala e a bandeira da Argentina, "construídas" com cartolinas.



Emiliano Sala, que se tinha transferido do Nantes, voltou a ser lembrado aos cinco minutos, quando Reid, inaugurou o marcador na conversão de uma grande penalidade e, nos festejos, voltou a mostrar a camisola com a cara do argentino.



Reid bisou aos 46 minutos, garantindo o triunfo do Cardiff, que se mantém, em zona de despromoção, no 18.º lugar da liga inglesa.



O avião, um monomotor Piper PA-46-310P Malibu, no qual Emiliano Sala viajava de Nantes para Cardiff desapareceu dos radares em 21 de janeiro pelas 20:00.



Sala, de 28 anos, tinha sido recrutado ao Nantes pelo Cardiff por cerca de 17 milhões de euros e ele mesmo se encarregou de marcar o voo, recusando a oferta de transporte oferecida pelo clube galês.