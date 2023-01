Cardiff paga parte da dívida da contratação de Emiliano Sala

O pagamento da dívida visa fazer com que FIFA levante a sanção imposta ao clube, proibido de contratar jogadores nas três próximas ‘janelas’ de transferência, uma decisão imposta em dezembro pelo organismo que rege o futebol mundial.



Em causa está uma dívida de 15 milhões de libras (cerca de 19 milhões de euros), a ser paga pelo Cardiff ao Nantes e que não chegou a ser liquidada após a morte do futebolista, em janeiro de 2019.



Em fevereiro de 2019, as autoridades britânicas encontraram os restos mortais do avançado argentino, no avião que caiu no Canal da Mancha e que desapareceu dos radares em 21 de janeiro, quando fazia a viagem de Nantes para Cardiff.



De acordo com a BBC, o valor da primeira parcela hoje liquidada pelo Cardiff é de sete milhões de libras (cerca de oito milhões de euros), depois de num primeiro momento o clube se ter recusado a pagar o valor da transferência.



Com a liquidação deste primeiro valor, de seis milhões de euros, mais juros, o Cardiff espera que seja revogada a sanção da FIFA, permitindo que o clube, atualmente no Championship, possa contratar jogadores neste mercado de inverno.



Apesar do pagamento, o clube galês recorreu da decisão da FIFA para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAS) e espera que a justiça desportiva chegue a uma decisão até final de janeiro ou início de fevereiro.