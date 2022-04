Carlo Ancelotti ausente da comitiva do Real Madrid

Ancelotti teve hoje um novo teste com resultado ao vírus responsável pela pandemia de covid-19, mas, apesar de não poder dirigir a sessão de treino em Stamford Bridge, poderá viajar para Londres, segundo informa a agência de notícias EFE.O treinador italiano, de 62 anos, que detetou a infeção na passada quarta-feira, já não pôde dirigir o Real Madrid no jogo com o Celta de Vigo, disputado no sábado, da 30.ª jornada do campeonato espanhol, que a equipa da capital, líder destacada da prova, venceu por 2-1.Ancelotti continua em isolamento domiciliário, apesar de não apresentar sintomas da doença, mas só em caso de um último teste com resultado negativo ao coronavírus poderá orientar os "merengues" na partida de quarta-feira, da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.